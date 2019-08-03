Британія подякувала США за нові санкції проти Росії
Субота, 3 серпня 2019, 17:20
Велика Британія схвалює рішення США про нові санкції проти Росії через отруєння ексшпигуна Сергєя Скрипаля в Солсбері.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ми вітаємо сьогодні непохитну підтримку США, які запровадили санкції за хімічну і біологічну зброю у відповідь на використання Росією смертельно небезпечної нервовопаралітичної речовини в Солсбері", - написав голова МЗС Британії Домінік Рааб у своєму Twitter.
"Продовження глобальної відповіді показує, що ми не будемо стояти й дивитися, як ця жахлива зброя використовується без наслідків", - додав він.
За словами офіційного представника Держдепу США Морган Ортагус, нові заходи дозволять обмежити доступ Росії до "мільярдів доларів від двосторонньої комерційної діяльності з США".
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