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Британія подякувала США за нові санкції проти Росії

Субота, 3 серпня 2019, 17:20

Велика Британія схвалює рішення США про нові санкції проти Росії через отруєння ексшпигуна Сергєя Скрипаля в Солсбері.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми вітаємо сьогодні непохитну підтримку США, які запровадили санкції за хімічну і біологічну зброю у відповідь на використання Росією смертельно небезпечної нервовопаралітичної речовини в Солсбері", - написав голова МЗС Британії Домінік Рааб у своєму Twitter.

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"Продовження глобальної відповіді показує, що ми не будемо стояти й дивитися, як ця жахлива зброя використовується без наслідків", - додав він.

За словами офіційного представника Держдепу США Морган Ортагус, нові заходи дозволять обмежити доступ Росії до "мільярдів доларів від двосторонньої комерційної діяльності з США".

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Велика Британія Отруєння в Солсбері санкції
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