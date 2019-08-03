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Великобритания поблагодарила США за новые санкции против России

Суббота, 3 августа 2019, 17:20

Великобритания приветствует решение США о новых санкциях против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы приветствуем сегодня непоколебимую поддержку США, которые ввели санкции за химическое и биологическое оружие в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери", - написал глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter.

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"Продолжение глобального ответа показывает, что мы не будем стоять и смотреть, как это ужасное оружие используется без последствий", - добавил он.

По словам официального представителя Госдепа США Морган Ортагус, новые меры позволят ограничить доступ России к "миллиардов долларов от двусторонней коммерческой деятельности с США".

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Великобритания Отравление в Солсбери санкции
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