Словаччина розкритикувала Сербію за плани підписати угоду з Євразійським союзом

Глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак заявив, що якщо Сербія хоче приєднатися до ЄС, вона повинна робити правильний політичний вибір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на B92.

Лайчак відреагував на наміри Сербії підписати угоду з Євразійським економічним союзом.

"Якщо ви серйозно ставитеся до власної європейської орієнтації, то слід робити той політичний вибір, який робить вас ближчими до ЄС. Цей крок не в числі таких виборів" - сказав міністр.

Виступаючи на зустрічі з представниками західних Балкан у Гельсінкі, словацький міністр закордонних справ заявив, що оголошення Сербією про підписання торгової угоди з "проросійською групою" "збиває з пантелику", і сказав, що Белград "не може рухатися в декількох напрямах одночасно".

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Раніше в Єврокомісії заявили, що Сербія повинна буде розірвати свій новий пакт про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) на чолі з РФ, коли вона приєднається до ЄС.

Нагадаємо, посол Росії в Белграді Александр Боцан-Харченко оголосив, що Сербія підпише торговельну угоду з ЄАЕС 25 жовтня.

До складу ЄАЕС входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан.