Сербія підпише угоду з очолюваним Росією ЄЕС
Понеділок, 26 серпня 2019, 15:15
Сербські чиновники заявляють, що Белград підпише угоду про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом, яка може нашкодити зусиллям балканської країни зі вступу до Європейського союзу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Очікується, що угода між Сербією та ЄЕС буде підписана 25 жовтня, заявили у президента Сербії Александара Вучича.
Заява з'явилася в понеділок після зустрічі Вучича з російським послом Александром Боцаном-Харченком, який заявив, що угода надасть Сербії доступ до ринку 180 мільйонів людей.
До складу ЄЕС входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан.
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