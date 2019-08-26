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Сербія підпише угоду з очолюваним Росією ЄЕС

Понеділок, 26 серпня 2019, 15:15

Сербські чиновники заявляють, що Белград підпише угоду про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом, яка може нашкодити зусиллям балканської країни зі вступу до Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Очікується, що угода між Сербією та ЄЕС буде підписана 25 жовтня, заявили у президента Сербії Александара Вучича.

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Заява з'явилася в понеділок після зустрічі Вучича з російським послом Александром Боцаном-Харченком, який заявив, що угода надасть Сербії доступ до ринку 180 мільйонів людей.

До складу ЄЕС входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан.

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