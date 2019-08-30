Словакия раскритиковала Сербию за планы подписать соглашение с Евразийским союзом

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что если Сербия хочет присоединиться к ЕС, она должна делать правильный политический выбор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на B92.

Лайчак отреагировал на намерение Сербии подписать соглашение с Евразийским экономическим союзом.

"Если вы серьезно относитесь к своей европейской ориентации, то следует делать тот политический выбор, который делает вас ближе к ЕС. Этот шаг не в числе таких выборов", - сказал министр.

Выступая на встрече с представителями западных Балкан в Хельсинки, словацкий министр иностранных дел заявил, что объявление Сербией о подписании торгового соглашения с "пророссийской группой" "сбивает с толку", и сказал, что Белград "не может двигаться в нескольких направлениях одновременно".

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Ранее в Еврокомиссии заявили, что Сербия должна будет разорвать свой новый пакт о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) во главе с РФ, когда она присоединится к ЕС.

Напомним, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко объявил, что Сербия подпишет торговое соглашение с ЕАЭС 25 октября.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.