В Єврокомісії заявили, що Сербія повинна буде розірвати свій новий пакт про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) на чолі з РФ, коли вона приєднається до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euobserver.

"Угода про вільну торгівлю між Сербією і Росією діє з 2000 року. Ми розуміємо, що ця угода має бути розширена на Євразійський економічний союз", - сказав представник Єврокомісії.

"Сербія може укладати угоди з іншими країнами або організаціями до вступу в ЄС", - сказав він.

Однак в контексті переговорів про вступ Сербія зобов'язалася вийти з усіх двосторонніх угод про вільну торгівлю в день свого вступу в ЄС, додали в ЄК.

Єврокомісія уточнила зобов'язання Сербії через день після того, як посол Росії в Белграді Александр Боцан-Харченко оголосив, що Сербія підпише торговельну угоду з ЄАЕС 25 жовтня.

До складу ЄЕС входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан.

Міністри закордонних справ ЄС можуть обговорити угоду ЄАЕС серед інших питань, коли вони зустрінуться зі своїми західнобалканськими колегами в Гельсінкі в кінці цього тижня.