Согласовано 6 мест расположения дополнительных войск США в Польше – министр

Польша и США договорились о шести местах расположения для дополнительных американских сил в Польше и ведут переговоры о седьмом.

Об этом заявил глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мы говорили о новом расположении для американской армии - мы договорились о шести, мы говорили о седьмом месте расположения", - сказал глава ведомства.

Ссылаясь на отмененный визит в Польшу президента Дональда Трампа, он сказал, что "у нас есть еще немного времени, чтобы прийти к заключению".

Говоря о сотрудничестве с США, Блащак подчеркнул, что 5 тысяч американских солдат находятся в Польше "ежедневно" и сотрудничают с польской армией.

"Мы увеличим это присутствие минимум на тысячу солдат, появятся новые мощности американских войск, которыми будет пользоваться польская армия. Благодаря приобретению оборудования, например систем Patriot и HIMARS, а также договоренной закупке самолетов F-35, усиливаются возможности польских вооруженных сил", - заверил Блащак.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали оборонное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе. Сейчас в Польше на ротационной основе находятся около 4500 американских военных.

29 августа стало известно, что Трамп перенес поездку в Варшаву в связи с приближением урагана к Флориде.

Польские СМИ писали, что впервые в истории президенты Польши и США должны были вместе посетить военную часть - авиабазу в Повидзе. Именно 33-я транспортная авиабаза ВВС Польши в Повидзе должна стать одним из главных элементов усиленного американского присутствия в Польше.

Помощник президента Польши Анджея Дуды сказал, что Трамп может посетить Польшу в ближайшие месяцы, чтобы сделать заявления, которые может делать только президент.