У Британії протести проти рішення Джонсона призупинити роботу парламенту

У Великій Британії по всій країні в суботу почалися акції протесту проти рішення Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Організатори сподіваються, що десятки тисяч людей вийдуть на вулиці після серії демонстрацій у п'ятницю ввечері.

Акції заплановані у 30 містах та містечках по всій країні. У Лондоні протестувальники вже збираються на Даунінг-стріт, де розташований офіс прем’єра, та у Вестмінстері.

Учасники акції несуть плакати із закликами "захищати демократію, протистояти закриттю парламенту" та "закривати вулиці, поки демократія не переможе".

Петиція проти рішення прем'єр-міністра на сайті парламенту отримала понад мільйон підписів.

Нагадаємо, Борис Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін назвав призупинення роботи парламенту неприйнятним і пообіцяв, що депутати після виходу з літніх канікул 4 вересня спробують висловити вотум недовіри главі уряду.