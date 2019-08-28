Єлизавета II схвалила прохання Джонсона призупинити роботу парламенту Британії

Королева Великої Британії Єлизавета II затвердила запропоноване прем'єр-міністром Борисом Джонсоном призупинення діяльності парламенту з другого тижня вересня до 14 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У заяві канцелярії королеви йдеться, що перерва в роботі парламенту почнеться не раніше 9 вересня і триватиме до 14 жовтня.

Королева схвалила прохання уряду про п'ятитижневе припинення діяльності на засіданні Таємної ради в замку Балморал в Шотландії.

Цей крок призведе до того, що парламент втратить кілька засідань до запланованого виходу Британії з ЄС 31 жовтня.

Джонсон запропонував призупинити роботу парламенту, щоб не дати депутатам ухвалити будь-які закони, які могли б перешкодити йому вивести країну з ЄС без угоди 31 жовтня.

Раніше повідомлялося, що британські опозиційні партії спробують прийняти закон, який змусить прем'єр-міністра Бориса Джонсона домагатися відстрочки виходу Британії з ЄС і допоможе запобігти виходу без угоди в кінці жовтня.