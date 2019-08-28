Прем'єр Британії призупинить роботу парламенту перед Brexit

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон призупинить роботу парламенту у середині жовтня, щоб не дати депутатам ухвалити будь-які закони, які могли б перешкодити йому вивести країну з ЄС без угоди 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У коментарі в середу Джонсон підтвердив попередні повідомлення про те, що він має намір провести промову королеви - формальний виклад планів уряду - 14 жовтня.

Це означає, що депутати навряд чи встигнуть прийняти будь-які закони, які могли б перешкодити прем'єр-міністру провести "жорсткий" Brexit.

Лідер ліберальних демократів Джо Свінсон заявив, що Джонсон починає "небезпечний і неприйнятний курс".

"Закриття парламенту було б актом боягузтва з боку Бориса Джонсона", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що британські опозиційні партії спробують прийняти закон, який змусить прем'єр-міністра Бориса Джонсона домагатися відстрочки виходу Британії з ЄС і допоможе запобігти виходу без угоди в кінці жовтня.