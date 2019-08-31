В Британии протесты против решения Джонсона приостановить работу парламента

В Великобритании по всей стране в субботу начались акции протеста против решения Бориса Джонсона приостановить работу парламента накануне Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Организаторы надеются, что десятки тысяч людей выйдут на улицы после серии демонстраций в пятницу вечером.

Акции запланированы в 30 городах и городках по всей стране. В Лондоне протестующие уже собираются на Даунинг-стрит, где расположен офис премьера, и в Вестминстере.

Участники акции несут плакаты с призывами "защищать демократию, противостоять закрытию парламента" и "закрывать улицы, пока демократия не победит".

Петиция против решения премьер-министра на сайте парламента получила более миллиона подписей.

Напомним, Борис Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал приостановление работы парламента неприемлемым и пообещал, что депутаты после выхода с летних каникул 4 сентября попытаются выразить вотум недоверия главе правительства.