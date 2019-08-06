Україна і США уклали меморандум про пошук полонених і зниклих безвісти

Представники України й США підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України і Агентством з питань пошуку військовополонених і зниклих безвісти Пентагону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства України в США.

"Меморандум є результатом дворічної роботи посольства України в США спільно з американськими партнерами в підготовці необхідної нормативно-правової бази, яка дозволяє пошук на території України і повернення в США зниклих під час Другої світової війни американських військовослужбовців. Наразі це третій меморандум про взаєморозуміння, укладений між центральними органами виконавчої влади України та міністерством оборони США щодо цього", - заявили в посольстві.





Меморандум передбачає обмін досвідом з американською стороною про особливості пошуку військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур, які зникли безвісти або потрапили в полон під час збройної агресії Росії проти України.

Церемонія відбулася у посольстві України в США за участю посла Валерія Чалого і директора агентства Келлі МакКіга.

Нагадаємо, Палата представників США у червні схвалила законопроєкти, в яких передбачено надання Україні майже $700 млн підтримки.