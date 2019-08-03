Зеленський: зустріч "нормандського формату" очікується в серпні у Франції

Представники Міністерств закордонних справ країн "нормандського формату" мають зустрітися наприкінці серпня у Франції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці серпня передбачається зустріч у "нормандському форматі" чотирьох представників на рівні Міністерств закордонних справ. У Франції. Чотири представники у Франції наприкінці серпня", - сказав він.

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Під час переговорів радників президентів у "нормандському форматі" 12 липня було досягнуто домовленостей про перемир’я на Донбасі, обмін "певними кількостями" полонених, розмінування у Станиці Луганській та розведення на двох попередньо узгоджених ділянках, а також визначення наступної черги ділянок для розведення і розмінування.

Як розповідав 16 липня заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко, 12 липня сторони також вирішили зустрітися наприкінці серпня, щоб обговорити прогрес реалізації досягнутих домовленостей.

17 липня Зеленський заявив, що очікує після наступної зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів держав "нормандського формату" проведення зустрічі вже лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.