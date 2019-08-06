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Украина и США заключили меморандум о поиске пленных и пропавших без вести

Вторник, 6 августа 2019, 08:28

Представители Украины и США подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести Пентагона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

"Меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращение в США пропавших во время Второй мировой войны американских военнослужащих. Сейчас это третий меморандум о взаимопонимании, заключенный между центральными органами исполнительной власти Украины и министерством обороны США касаемо этого", - заявили в посольстве.

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Меморандум предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур, пропавших без вести или попавших в плен во время вооруженной агрессии России против Украины.

Церемония состоялась в посольстве Украины в США с участием посла Валерия Чалого и директора агентства Келли МакКига.

Напомним, Палата представителей США в июне одобрила законопроекты, в которых предусмотрено предоставление Украине почти $ 700 млн поддержки.

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