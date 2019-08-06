Чоловіку, який відправляв "бомби" критикам Трампа, дали 20 років тюрми

Суд у Нью-Йорку засудив до 20 років ув’язнення Цезаря Сайока, який торік розсилав демократам та критикам президента США Дональда Трампа посилки із вибуховими пристроями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBS.

Сайок був засуджений до 20 років тюремного ув'язнення в понеділок за те, що минулого року відправив 16 "бомб" поштою 13 людям по цілій країні.

Пакунки отримали яскраві критики Трампа, серед яких колишній президент Барак Обама, колишній віцепрезидент Джо Байден, колишній держсекретар Гілларі Клінтон, актор Роберт Де Ніро і фінансист Джордж Сорос.

"Мені дуже шкода за те, що я зробив", - сказав Сайок, перш ніж його засудили в окружному суді США на Мангеттені. "Тепер, коли я твереза людина, я знаю, що я був дуже хворий… Понад усе на світі я хочу повернути час назад і скасувати те, що я зробив... Я відчуваю біль і страждання цих жертв", - додав він.

Суддя заявив, що "характер і обставини злочинів в будь-якому випадку жахливі", попри те, що жоден із пристроїв не спрацював.

Сайок - 57-річний мешканець Флориди. Його власні адвокати назвали його "суперфанатом Дональда Трампа".

21 березня він визнав свою провину за 65 кримінальними справами, до яких увійшли використання зброї масового знищення та незаконна розсилка вибухових речовин з наміром вбити або поранити.

Прокурори заявили, що злочини Сайока рівносильні "теракту всередині країни". Прокурори просили засудити його до довічного ув'язнення.