Мужчине, отправлявшему "бомбы" критикам Трампа, дали 20 лет тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил к 20 годам заключения Цезаря Сайока, который в прошлом году рассылал демократам и критикам президента США Дональда Трампа посылки с взрывными устройствами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBS.

Сайок был приговорен к 20 годам тюремного заключения в понедельник за то, что в прошлом году отправил 16 "бомб" по почте 13 людям по всей стране.

Пакеты получили яркие критики Трампа, среди которых бывший президент Барак Обама, бывший вице-президент Джо Байден, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, актер Роберт Де Ниро и финансист Джордж Сорос.

"Я очень сожалею о том, что сделал", - сказал Сайок, прежде чем его осудили в окружном суде США на Манхэттене. "Теперь, когда я трезвый человек, я знаю, что я был очень болен... Больше всего на свете я хочу повернуть время вспять и отменить то, что я сделал... Я чувствую боль и страдания этих жертв", - добавил он.

Судья заявил, что "характер и обстоятельства преступлений в любом случае ужасны", несмотря на то, что ни одно из устройств не сработало.

Сайок - 57-летний житель Флориды. Его собственные адвокаты назвали его "суперфанатом Дональда Трампа".

21 марта он признал свою вину по 65 уголовным делам, в которые вошли использование оружия массового уничтожения и незаконная рассылка взрывчатых веществ с намерением убить или ранить.

Прокуроры заявили, что преступления Сайока равносильны "теракту внутри страны". Прокуроры просили приговорить его к пожизненному заключению.