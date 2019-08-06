Зеленський вимагає зустрічі лідерів Нормандського формату у зв’язку з загибеллю військових

Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів Франції, Німеччини та Росії з вимогою якомога швидше провести зустріч для відновлення переговорів у Нормандському форматі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що загибель чотирьох бійців ЗСУ на Донбасі спрямована на підрив не тільки перемир’я, але й переговорного процесу в цілому.

"Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче" - написав він.

"Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин" - заявив президент.

Нагадаємо, четверо українських військових загинули у результаті обстрілів бойовиків на Донбасі.