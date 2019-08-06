Зеленский требует встречи лидеров Нормандского формата в связи с гибелью военных

Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам Франции, Германии и России с требованием как можно скорее провести встречу для возобновления переговоров в Нормандском формате.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе направлена на подрыв не только перемирие, но и переговорного процесса в целом.

"Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто мира не хочет", - написал он.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - заявил президент.

Напомним, четверо украинских военных погибли в результате обстрелов боевиков на Донбассе.