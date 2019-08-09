Венеція забороняє великим круїзним лайнерам заходити в історичний центр

Італійський уряд заявив, що великим круїзним лайнерам з вересня буде заборонено заходити в історичний центр Венеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Судна вагою понад 1000 тонн будуть перенаправлені з певних водних шляхів. Починаючи з наступного місяця, лайнери будуть змушені заходити в термінали Fusina і Lombardia далеко від центру міста.

За планом, до кінця 2020 року третина всіх суден буде перенаправлена на інші шляхи.

Цей крок послідував після того, як на початку червня круїзний лайнер врізався в туристичний човен зі 110 пасажирами на одному з найбільш жвавих каналів Венеції. Величезне судно втратило контроль і не змогло зупинити свій хід.

Утім, захисники природи кажуть, що плани уряду недостатні, аби запобігти підводній ерозії та забрудненню в місті. Критики давно б’ють на сполох, що хвилі, які створюють круїзні судна, руйнують основи міста, яке регулярно страждає від повеней.

Також лунали скарги на те, що лайнери применшують красу історичних місць Венеції та привозять надто багато туристів.

Цього місяця Венеція звернулася до інших європейських портових міст, які є привабливими для круїзних суден, із закликом вимагати нових правил для туристичних лайнерів.