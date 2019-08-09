Венеция запрещает большим круизным лайнерам заходить в исторический центр

Итальянское правительство заявило, что большим круизным лайнерам с сентября будет запрещено заходить в исторический центр Венеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Суда весом более 1000 тонн будут перенаправлены с определенных водных путей. Начиная со следующего месяца, лайнеры будут вынуждены заходить в терминалы Fusina и Lombardia далеко от центра города.

По плану, до конца 2020 года треть всех судов будет перенаправлена ​​на другие пути.

Этот шаг последовал после того, как в начале июня круизный лайнер врезался в туристическую лодку с 110 пассажирами на одном из самых оживленных каналов Венеции. Огромное судно потеряло контроль и не смогло остановить свой ход.

Впрочем, защитники природы говорят, что планы правительства недостаточны, чтобы предотвратить подводную эрозию и загрязнения в городе. Критики давно бьют тревогу, что волны, которые создают круизные суда, разрушают основы города, который регулярно страдает от наводнений.

Также звучали жалобы на то, что лайнеры умаляют красоту исторических мест Венеции и привозят слишком много туристов.

В этом месяце Венеция обратилась к другим европейским портовым городам, привлекательных для круизных судов, с призывом ввести новые правила для туристических лайнеров.