Африканская чума свиней распространилась на востоке Европы

Вспышки африканской чумы свиней, после обнаружения в Болгарии, зафиксировали также в Румынии, Литве, Польше и Украине.

Об этом свидетельствуют данные Системы оповещения о болезни животных Европейской комиссии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Заместитель министра сельского хозяйства Болгарии признал, что София не смогла сдержать эту болезнь. Эксперты утверждают, что страна может потерять почти все свиное поголовье в 600 тысяч особей.

Болгария получит 2,9 млн евро финансовой помощи ЕС для борьбы с заболеванием.

В июле стало известно, что Молдова приостановила ввоз свинины из Украины и Румынии.