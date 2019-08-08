Високе споживання м'яса на Заході сприяє глобальному потеплінню - експерти ООН

Експерти ООН вважають, що значне споживання м'яса і молочних продуктів на Заході сприяє глобальному потеплінню, а перехід на рослинну дієту міг би допомогти в боротьбі зі зміною клімату.

Про це йдеться у великому звіті міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (IPCC), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Експерти не стали явно закликати людей ставати веганами або вегетаріанцями. Але вони зазначили, що більше людей можна прогодувати, використовуючи менше землі, якщо люди їстимуть менше м'яса.

"Ми не говоримо людям припинити їсти м'ясо. У деяких місцях у людей немає іншого вибору. Але очевидно, що на Заході ми їмо його занадто багато", - сказав професор Піт Сміт, вчений-еколог з Абердинського університету у Великій Британії.

У звіті, який обговорювався у Швейцарії, міститься заклик до рішучих дій щодо запобігання пошкодження ґрунту і опустелювання, які сприяють зміні клімату.

Зміна клімату може мати небезпечні наслідки для виробництва продуктів харчування. Підвищення температури, збільшення кількості опадів і більш екстремальні погодні явища будуть впливати на врожай і тваринництво.

Виробництво харчів також сприяє глобальному потеплінню. Сільське господарство разом з лісовим господарством становить майже четверту частину викидів парникових газів. Вирощування худоби сприяє глобальному потеплінню через газ метан, який виробляють тварини, а також внаслідок вирубки лісів, наприклад, для розширення пасовищ.