Очільник торгівлі ЄС з Іраном пішов у відставку через скандал

Плани ЄС торгувати з Іраном, попри санкції США, зазнали удару з відставкою Бернда Ербеля, німецького дипломата, який мав очолити торгову структуру ЄС INSTEX.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Ербель подав у відставку 8 серпня, коли німецька газета Bild зазначила, що він двічі виступав по радіо із запереченням Голокосту. Посол США в Німеччині Річард Гренелл та Ізраїль привітали відставку.

Як відомо, Франція, Німеччина та Велика Британія створили платіжну систему INSTEX, яка дозволить проводити фінансові операції із Іраном в обхід санкцій США.

У травні минулого року США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном, повернувши проти нього санкції. Натомість у ЄС продовжують виконувати угоду з Іраном.