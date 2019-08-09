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Очільник торгівлі ЄС з Іраном пішов у відставку через скандал

П'ятниця, 9 серпня 2019, 10:35

Плани ЄС торгувати з Іраном, попри санкції США, зазнали удару з відставкою Бернда Ербеля, німецького дипломата, який мав очолити торгову структуру ЄС INSTEX.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Ербель подав у відставку 8 серпня, коли німецька газета Bild зазначила, що він двічі виступав по радіо із запереченням Голокосту. Посол США в Німеччині Річард Гренелл та Ізраїль привітали відставку.

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Як відомо, Франція, Німеччина та Велика Британія створили платіжну систему INSTEX, яка дозволить проводити фінансові операції із Іраном в обхід санкцій США.

У травні минулого року США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном, повернувши проти нього санкції. Натомість у ЄС продовжують виконувати угоду з Іраном.

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Іран Торгівля Німеччина
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