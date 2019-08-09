Очільник торгівлі ЄС з Іраном пішов у відставку через скандал
П'ятниця, 9 серпня 2019, 10:35
Плани ЄС торгувати з Іраном, попри санкції США, зазнали удару з відставкою Бернда Ербеля, німецького дипломата, який мав очолити торгову структуру ЄС INSTEX.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.
Ербель подав у відставку 8 серпня, коли німецька газета Bild зазначила, що він двічі виступав по радіо із запереченням Голокосту. Посол США в Німеччині Річард Гренелл та Ізраїль привітали відставку.
Як відомо, Франція, Німеччина та Велика Британія створили платіжну систему INSTEX, яка дозволить проводити фінансові операції із Іраном в обхід санкцій США.
У травні минулого року США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном, повернувши проти нього санкції. Натомість у ЄС продовжують виконувати угоду з Іраном.
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