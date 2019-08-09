Трамп звинуватив Макрона у подачі "змішаних сигналів" Ірану

Президент США Дональд Трамп закликав Францію не надсилати Ірану "суперечливих сигналів" та заявив, що ніхто не має права говорити з Тегераном від імені Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Іран стикається з серйозною фінансовою проблемою. Вони відчайдушно хочуть провести переговори з США, але їм надсилають змішані сигнали усі ті, хто претендує представляти нас, зокрема президент Франції Макрон", - написав Трамп в четвер у своєму Twitter.

"Я знаю, що у Еммануеля добрі наміри, як і у всіх інших, але ніхто не може відповідати за Сполучені Штати, крім Сполучених Штатів. Ніхто не має права представляти нас будь-яким чином", - додав він.

Як відомо, Франція, Німеччина та Велика Британія створили платіжну систему INSTEX, яка дозволить проводити фінансові операції із Іраном в обхід санкцій США.

Нагадаємо, у травні минулого року США в односторонньому порядку вийшов із ядерної угоди із Іраном, повернувши проти нього санкції. Натомість у ЄС продовжують виконувати угоду з Іраном.

Напруженість посилилася, коли минулого місяця Іран захопив британський нафтовий танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод.

Це сталося після того, як британські сили захопили іранський нафтовий танкер поблизу Гібралтару, якого звинуватили у порушенні санкцій проти Сирії. Перед цим Іран збив американський дрон.

США оголосили створення коаліції у Перській затоці, але Франція наполягає, що підтримає лише "спостережну" місію, і відкидає ідею США про здійснення максимального тиску на Тегеран.