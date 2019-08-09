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Руководитель торговли ЕС с Ираном ушел в отставку из-за скандала

Пятница, 9 августа 2019, 10:35

Планы ЕС торговать с Ираном, несмотря на санкции США, оказались под угрозой с отставкой Бернда Эрбеля, немецкого дипломата, который должен был возглавить торговую структуру ЕС INSTEX.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Эрбель подал в отставку 8 августа, когда немецкая газета Bild отметила, что он дважды выступал по радио с отрицанием Холокоста. Посол США в Германии Ричард Гренелл и Израиль приветствовали отставку.

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Как известно, Франция, Германия и Великобритания создали платежную систему INSTEX, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США.

В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном, вернув санкции против него. При этом ЕС продолжает выполнять соглашение с Ираном.

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Иран Торговля Германия
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