Италия: премьер требует от Сальвини объяснений, почему тот разваливает правительство

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в четверг, что лидер партии власти "Лига" Маттео Сальвини должен объяснить итальянцам, почему он хочет свергнуть коалиционное правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

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Сальвини, который является заместителем премьер-министра и министром внутренних дел, ранее заявил, что коалиция с "Движением 5 звезд" распалась, и призвал к новым выборам.

"Министр внутренних дел не вправе созвать парламент или определять повестку дня в политическом кризисе", - сказал Конте.

Глава правительства Италии пообещал обратиться к парламенту, чтобы гарантировать, что "кризис, который развязал Сальвини, является наиболее прозрачным в истории республики".

В своей короткой заявлении Конте, близкий к "Движения 5 звезд" заявил, что больше не будет принимать нападки Сальвини на своих министров.

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Премьер обвинил своего заместителя в том, что он полагается на "лозунги", чтобы заручиться поддержкой.

"Он должен... обосновать перед избирателями, которые поверили в обещанные изменения, причины, по которым он решил рано и внезапно прервал работу правительства", - сказал Конте.

Напряженность между коалиционными партнерами, ультраправой "Лигой" и "Движением 5 звезд", высока из-за разногласий по ряду вопросов. Последний камень преткновения - отклонения в Сенате призыва "Движения 5 звезд" прекратить строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения между Лионом и Турином, которое поддерживает "Лига".