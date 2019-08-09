Италия: премьер требует от Сальвини объяснений, почему тот разваливает правительство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в четверг, что лидер партии власти "Лига" Маттео Сальвини должен объяснить итальянцам, почему он хочет свергнуть коалиционное правительство.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Сальвини, который является заместителем премьер-министра и министром внутренних дел, ранее заявил, что коалиция с "Движением 5 звезд" распалась, и призвал к новым выборам.
"Министр внутренних дел не вправе созвать парламент или определять повестку дня в политическом кризисе", - сказал Конте.
Глава правительства Италии пообещал обратиться к парламенту, чтобы гарантировать, что "кризис, который развязал Сальвини, является наиболее прозрачным в истории республики".
В своей короткой заявлении Конте, близкий к "Движения 5 звезд" заявил, что больше не будет принимать нападки Сальвини на своих министров.
Премьер обвинил своего заместителя в том, что он полагается на "лозунги", чтобы заручиться поддержкой.
"Он должен... обосновать перед избирателями, которые поверили в обещанные изменения, причины, по которым он решил рано и внезапно прервал работу правительства", - сказал Конте.
Напряженность между коалиционными партнерами, ультраправой "Лигой" и "Движением 5 звезд", высока из-за разногласий по ряду вопросов. Последний камень преткновения - отклонения в Сенате призыва "Движения 5 звезд" прекратить строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения между Лионом и Турином, которое поддерживает "Лига".