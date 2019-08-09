Віцепрем’єр Італії заявив про розпад коаліції і потребу дочасних виборів

Віцепрем'єр-міністр Італії та лідер "Ліги" Маттео Сальвіні в четвер закликав до проведення дострокових виборів, заявивши, що коаліція, яка підтримує уряд прем'єр-міністра Джузеппе Конте, розпалася.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ANSA.

Напруженість між коаліційними партнерами, ультраправою "Лігою" та "5 зірками", є високою через розбіжності з низки питань.

Напередодні Сенат Італії значною більшістю голосів відхилив клопотання руху "5 зірок" про припинення будівництва високошвидкісного залізничного сполучення між Ліоном та Турином (TAV). "Ліга" виступає за реалізацію проєкту.



"Я сьогодні повторив прем'єрові Конте, що ми повинні негайно піти до парламенту, щоб визнати, що правлячої більшості більше не існує, про що свідчить голосування за TAV. Давайте швидше дамо слово виборцям", - заявив Сальвіні, який також є міністром внутрішніх справ.

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Ще один заступник прем'єр-міністра Луїджі Ді Майо заявив у четвер, що його рух "5 зірок" готовий до дострокових виборів. Ді Майо, який також є міністром праці та промисловості, заявив, що "Ліга" "пожартувала з країною". Він зазначив, що дострокові вибори не повинні проводитися, поки не буде затверджена реформа щодо скорочення кількості законодавців до 345.

Лідер Демократичної партії Нікола Зінгаретті заявив, що його опозиційна лівоцентристська група також готова до дострокових виборів.