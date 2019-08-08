У Італії заговорили про розпад коаліції після знакового голосування Сенату

Сенат Італії значною більшістю голосів відхилив клопотання руху "5 зірок" про припинення будівництва високошвидкісного залізничного сполучення між Ліоном та Турином (TAV).

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ANSA.

Напруженість між коаліційними партнерами, ультраправою "Лігою" та "5 зірками", є високою через розбіжності з низки питань. Раніше залізничний проєкт відклали на кілька місяців, тому що "5 зірок" виступає проти нього, а "Ліга" - за.

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Партія прем'єр-міністра Джузеппе Конте заявляє, що проєкт надто дорогий і екологічно недобросовісний.

Лідер Демократичної партії Нікола Зінгаретті закликав Конте доповісти президенту Серджіо Маттареллі про де-факто розпад коаліції: "Сесія Сенату показала, що уряд більше не має більшості".

"Прем'єр Конте повинен негайно поїхати до президента Маттарелли, щоб повідомити про кризу, що настала", - додав він.

Лідер "Ліги", віцепрем'єр та голова МВС Маттео Сальвіні також закликає до значного зниження податків, щоб спричинити млявій італійській економіці "позитивний фіскальний шок". Він заявив, що відмовиться підтримувати уряд на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте, якщо міністр економіки Джованні Тріа не внесе його вимоги в закон про бюджет на 2020 рік.