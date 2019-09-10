Трамп заявив про готовність долучитись до перемовин про мир в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би долучитись до переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде необхідно учасникам переговорів.

Про це він заявив у Вашингтоні у вівторок, відповідаючи на питання Української служби "Голосу Америки" про те, чи мали б США долучитись до переговорів щодо миру в Україні, передає "Європейська правда".

"Я вважаю, що той факт, що вчора відбувся обмін полоненими між Росією та Україною є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився, але справді вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія", - заявив Дональд Трамп.

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський зустрівся з радником президента США Джоном Болтоном і заявив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до "нормандського формату".

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив, що Вашингтон підтримує поточний формат переговорів щодо ситуації на сході України, але готовий у разі потреби до них приєднатися.