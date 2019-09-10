Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о допуске "Газпрома" к газопроводу OPAL

Украинские депутаты не могут попасть на комитет ПАСЕ, где рассмотрят отчет по Крыму - Арьев

Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине

Парламент Британии во второй раз отклонил предложение Джонсона о выборах






Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине

Вторник, 10 сентября 2019, 09:31

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы присоединиться к переговорам по миру в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров.

Об этом он заявил в Вашингтоне во вторник, отвечая на вопрос Украинской Службы "Голоса Америки" о том, должны ли США присоединиться к переговорам по миру в Украине, передает "Европейская правда".

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера произошло очень и очень позитивное событие", - заявил Дональд Трамп.

В конце августа президент Владимир Зеленский встретился с советником президента США Джоном Болтоном и заявил, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату".

Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает текущий формат переговоров по ситуации на востоке Украины, но готов в случае необходимости к ним присоединиться.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Трамп Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua