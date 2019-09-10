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Україна представить НАТО проєкт нової Стратегії національної безпеки

Вівторок, 10 вересня 2019, 11:53

Україна представить Північноатлантичному альянсу проєкт нової Стратегії національної безпеки з метою отримання відповідних рекомендацій і пропозицій.

Про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба представникам НАТО у штаб-квартирі Альянсу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Урядовий портал.

Віцепрем’єр "повідомив співрозмовників про розробку проєкту нової Стратегії національної безпеки України. Україна має намір презентувати цей документ союзникам з метою отримання відповідних рекомендацій і пропозицій", йдеться у повідомлення.

Також під час візиту Кулеба повідомив представникам НАТО про готовність України збільшити свій внесок у проведення операцій під проводом Альянсу.

Під час зустрічей сторони також домовились про продовження практики спільної військової підготовки включно зі стажуванням військовослужбовців ВМС Збройних Сил України на кораблях ВМС держав-членів НАТО.

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Сторони також обговорили питання підготовки візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну наприкінці жовтня.

"Президент Зеленський визначив, що реформа Збройних Сил України, і загалом оборонного сектору, має здійснюватися відповідно до найкращих світових стандартів. Тому сьогодні в НАТО ми говорили про дуже практичні речі: як Альянс може допомагати Україні стати сильнішою, та про те, як Україна може допомогти Альянсу. Євроатлантичний курс України залишається незмінним, і візит є одним з підтверджень цього", – сказав Кулеба.

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