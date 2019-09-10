Украина представит НАТО проект новой Стратегии национальной безопасности

Украина представит Североатлантическому альянсу проект новой Стратегии национальной безопасности с целью получения соответствующих рекомендаций и предложений.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба представителям НАТО в штаб-квартире Альянса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал.

Вице-премьер сообщил собеседникам о разработке проекта новой Стратегии национальной безопасности Украины. Украина намерена презентовать этот документ союзникам с целью получения соответствующих рекомендаций и предложений", говорится в сообщение.

Также во время визита Кулеба сообщил представителям НАТО о готовности Украины увеличить свой вклад в проведение операций под руководством Альянса.

Во время встреч стороны также договорились о продолжении практики совместной военной подготовки включительно со стажировкой военнослужащих ВМС Вооруженных Сил Украины на кораблях ВМС государств-членов НАТО.

Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета в Украину в конце октября.

"Президент Зеленский обозначил, что реформа Вооруженных Сил Украины, и в целом оборонного сектора должно осуществляться в соответствии с лучших мировых стандартов. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практические вещи: как Нато может помочь Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого", – сказал Кулеба.