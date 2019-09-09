Віцепрем’єр прибув до штаб-квартири НАТО для проведення низки зустрічей
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Місію України при НАТО.
9 вересня Кулеба планує "провести низку зустрічей та обговорити подальші шляхи євроатлантичної інтеграції України", написала пресслужба місії у Twitter.
Нагадаємо, 3 вересня у штаб-квартирі НАТО відбувся брифінг Політичного комітету НАТО, участь у якому взяв керівник експертної групи взаємодії з НАТО урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Олексій Генчев.
Тоді відбулася низка зустрічей, покликаних виробити оновлену політику НАТО щодо енергетичної безпеки та пропозиції до збільшення ролі Альянсу у подоланні викликів безпеці в енергетичній сфері.
Союзникам повідомили про заходи України в контексті посилення міжвідомчої координації у сфері захисту критичної інфраструктури, розбудови національної системи стійкості, зокрема в енергетичному секторі.