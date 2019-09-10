У Росії розповіли про роботу над відповіддю на ракетні випробування США

У Росії міжвідомча робота над дзеркальними заходами щодо США після випробування Пентагоном ракети середньої дальності перебуває на "просунутій стадії".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Александр Грушко, передає "Європейська правда" з посиланням на РБК.

Дипломат не уточнив подробиці, але зазначив, що військово-технічний потенціал Росії дозволяє їй "досить оперативно" відреагувати на будь-яку загрозу, пов'язану з випробуванням ракет і їх розміщенням в різних регіонах.

При цьому Грушко заявив, що Москва утримається від розміщення ракет середньої дальності в Європі, доки такої ж політики будуть дотримуватися США.

У серпні Пентагон заявив про проведення випробування ракети, забороненої впродовж 30 років договором про РСМД, із якого Сполучені Штати і Росія вийшли.

Після цього президент РФ Владімір Путін доручив уряду підготувати симетричну відповідь на дії американців.

