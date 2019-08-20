Пентагон вперше випробував раніше заборонену крилату ракету

Пентагон заявив про проведення випробування ракети, забороненої впродовж 30 років договором про РСМД, із якого Сполучені Штати і Росія вийшли цього місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Випробування відбулося у неділю біля узбережжя Каліфорнії. На думку деяких аналітиків, воно ознаменувало відновлення гонки озброєнь, що може посилити напруженість у відносинах між США і Росією.

Адміністрація Трампа заявила, що, як і раніше, зацікавлена ​​в ефективному контролі над озброєннями, але ставить під сумнів готовність Москви виконувати свої зобов'язання.

Пентагон заявив, що провів випробування модифікованої наземної версії крилатої ракети "Томагавк". За словами міноборони США, вона була запущена з острова Сан-Ніколас і точно вразила ціль, пролетівши понад 500 км. Ракета була озброєна звичайною, а не ядерною боєголовкою.

У березні минулого року представники Пентагону заявили, що ця ракета, ймовірно, матиме дальність дії близько 1000 км і що вона може бути готова до розгортання протягом 18 місяців.

Ракета могла би порушити Договір про ракети середньої і малої дальності, який забороняв усі типи ракет із дальністю дії від 500 до 5500 км.

США і Росія вийшли з договору 2 серпня. Адміністрація Трампа заявила про небажання Росії виконувати умови договору. Росія звинуватила США в порушенні угоди.

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