В России рассказали о работе над ответом на ракетные испытания США

В России на "продвинутой стадии" находится межведомственная работа над зеркальными мерами в ответ на испытания Пентагоном ракеты средней дальности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

Дипломат не уточнил подробности, но отметил, что военно-технический потенциал России позволяет ей "достаточно оперативно" отреагировать на любую угрозу, связанную с испытанием ракет и их размещением в различных регионах.

При этом Грушко заявил, что Москва воздержится от размещения ракет средней дальности в Европе, пока такой же политики будут придерживаться США.

В августе Пентагон заявил о проведении испытания ракеты, запрещенной в течение 30 лет по договору о РСМД, из которого Соединенные Штаты и Россия вышли.

После этого президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить симметричный ответ на действия американцев.