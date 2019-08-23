Російська ракетна аварія, ймовірно, мала два вибухи, заявили в Норвегії

Вибух, який 8 серпня забрав життя п’ятьох російських вчених при випробуванні ракетних двигунів, супроводжувався другим вибухом через дві години, який став імовірним джерелом сплеску радіації.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten, про це заявило у п'ятницю норвезьке агентство з моніторингу заборони ядерних випробувань Norsar.

Другий вибух, виявлений лише інфразвуковими датчиками тиску повітря, а не сейсмічними спостереженнями, які сприймають рухи в землі, ймовірно, був від повітряної ракети, що працює на радіоактивному паливі, каже Norsar.

Російське державне ядерне агентство "Росатом" 10 серпня заявило, що аварія пов'язана з "ізотопними джерелами живлення", але не надало більше інформації.

"Росатом" визнав, що п’ять його робітників загинули під час вибуху 8 серпня біля Білого моря на крайній півночі Росії в Архангельській області. Повідомлялося також про вбивство двох військових.

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Існує суперечлива інформація про наслідки аварії. Міністерство оборони Росії спочатку заявило, що фонове випромінювання залишається нормальним, тоді як державне погодне агентство відзначає, що рівень радіації підвищився.

Департамент ядерної безпеки та охорони довкілля Норвегії (DSA) 15 серпня заявив, що виявив крихітні кількості радіоактивного йоду в повітрі на півночі країни через кілька днів після вибуху при випробуванні ракетного двигуна у Росії.

"Ми зареєстрували два вибухи, з яких останній збігся у часі з повідомленням про збільшення рівня радіації", - заявила Reuters керівник Norsar Енн Строймен Лікке, додавши, що він, ймовірно, походить від палива ракети.

"Обидва вибухи були зареєстровані на нашій інфразвуковій системі. Перший також був зафіксований сейсмологією", - додала вона.