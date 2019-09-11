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Трамп продовжив дію указу, що дозволяє вводити санкції за іноземне втручання у вибори

Середа, 11 вересня 2019, 09:03

Президент США Дональд Трамп у вівторок опублікував заяву про продовження національної надзвичайної декларації з приводу іноземного втручання у вибори в США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Трампа.

Президент США наголосив, що іноземні зусилля з втручання або підриву довіри до виборів у США продовжують "представляти надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів."

Трамп розширив дію надзвичайної декларації, яку він вперше опублікував у вересні минулого року. У цій декларації, опублікованій у вигляді указу, також містився заклик до проведення виконавчою владою оцінки зовнішніх загроз виборам в США і введенню санкцій відносно осіб, що беруть участь в таких зусиллях.

Указ перераховує відомства, які зобов’язані будуть прийняти рішення, чи стався факт втручання у вибори. Серед них – офіс директора національної розвідки, ЦРУ, агентство з нацбезпеки, департамент внутрішніх справ.

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Документ накладає на відомства зобов’язання повідомляти в офіс директора національної розвідки про факти втручання.

Втручання визначається в указі як спроба зламу "виборчої інфраструктури" або спроба змінити громадську думку за допомогою пропаганди в Інтернеті чи систематичних зливів секретної політичної інформації.

Трамп продовжив дію указу на один рік.

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США вибори
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