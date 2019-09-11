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Трамп продлил действие указа, позволяющего вводить санкции за иностранное вмешательство в выборы

Среда, 11 сентября 2019, 09:03

Президент США Дональд Трамп во вторник опубликовал заявление о продлении национальной чрезвычайной декларации по поводу иностранного вмешательства в выборы в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трампа.

Президент США подчеркнул, что иностранные усилия по вмешательству или подрыву доверия к выборам в США продолжают "представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов."

Трамп расширил действие чрезвычайной декларации, которую он впервые опубликовал в сентябре прошлого года. В этой декларации, опубликованной в виде указа, также содержался призыв к проведению исполнительной властью оценки внешних угроз выборам в США и введению санкций в отношении лиц, участвующих в таких усилиях.

Указ перечисляет ведомства, которые обязаны будут принять решение, произошел факт вмешательства в выборы. Среди них – офис директора национальной разведки, ЦРУ, агентство по нацбезопасности, департамент внутренних дел.

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Документ накладывает на ведомства обязательство сообщать в офис директора национальной разведки о фактах вмешательства.

Вмешательства определяется в указе как попытка взлома "избирательной инфраструктуры" или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Интернете или систематических сливов секретной политической информации.

Трамп продлил действие указа на один год.

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США выборы
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