Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України

Російському мільярдеру Костянтину Малофєєву заборонили в'їзд до Болгарії протягом 10 років, заявив болгарський генпрокурор Сотір Цацаров, виступаючи у парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

Напередодні у Болгарії висунули звинувачення у шпигунстві на користь РФ голові руху "Русофіли" Ніколаю Малінову, а російському генералу Леоніду Решетникову заборонили в'їзд в Болгарію протягом десяти років.

Малінов, раніше двічі депутат від Соціалістичної партії, вийшов з-під арешту під заставу у розмірі близько 28 тисяч доларів. Йому заборонили виїжджати з країни.

У прокуратурі заявляють, що Малінов працював на дві російські організації майже дев'ять років, принаймні 30 разів зустрічаючись з директором Російського інституту стратегічних досліджень Решетніковим та з бізнесменом Малофєєвим.

Гроші з Росії спрямовувалися особисто Малінову та його компаніям керівниками закордонних організацій, зазначив Цацаров. Одним з них був Малофєєв, відомий тим, що фінансово підтримував сепаратистів на сході України і причетний до анексії Криму. "Православний олігарх" Малофєєв, голова ради директорів групи компаній "Царьград", перебуває під санкціями ЄС та США.

"Досить згадати лише один документ, який був знайдений та оприлюднений - звіт Малінова про те, як Болгарія потребує змін у геополітичній орієнтації країни", - додав Цацаров.

Генеральний прокурор заявив, що розслідування проти Малінова не є "переслідуванням ідей" і додав: "Я вважаю, що це не переслідування ідей, оскільки коли ідеї нав'язуються грошима та впливом і спрямовані проти національної безпеки Болгарії, це злочин. Тим не менш, у нинішньому політичному середовищі - підготовці до місцевих виборів, я не можу погодитися з твердженням, що це політична акція, пов’язана з майбутніми місцевими виборами, виграшем політичних дивідендів тощо. Я нікого не захищаю, я не звинувачую жодну з політичних сил, ми робимо свою роботу".

Це не атака на рух "Русофілів", заявив генпрокурор, підкресливши: "Рух використовувався для досягнення певних цілей відмитими грошима".

"Незаперечні факти розслідування будуть представлені не народним представникам, а суду", - сказав Цацаров, відповівши прем'єру Бойко Борисову й депутатам, які закликали прокуратуру надати конкретні дані щодо слідства проти Малінова.

Розслідування проти Малінова почалося як розслідування відмивання грошей, пізніше було встановлено інші підозри щодо шпигунства.

Під час обшуків також знайшли документи, які передбачали передачу акцій найбільшої телекомунікаційної компанії в Болгарії Vivacom, згадувався російський банк ВТБ. Документи також показали, що росіяни намагалися реалізовувати в Болгарії проєкти, пов'язані з військово-промисловим комплексом країни.