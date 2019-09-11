Болгария на 10 лет закрыла въезд российскому олигарху, причастному к войне против Украины

Российскому миллиардеру Константину Малофееву запретили въезд в Болгарию на 10 лет, заявил болгарский генпрокурор Сотир Цацаров, выступая в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

Накануне в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже в пользу РФ главе движения "Русофилы" Николаю Малинову, а российскому генералу Леониду Решетникову запретили въезд в Болгарию в течение десяти лет.

Малинов, ранее дважды депутат от Социалистической партии, вышел из-под ареста под залог в размере около 28 тыс. долларов. Ему запретили выезжать из страны.

В прокуратуре заявляют, что Малинов работал на две российские организации почти девять лет, по крайней мере 30 раз встречаясь с директором Российского института стратегических исследований Решетниковым и с бизнесменом Малофеевым.

Деньги из России направлялись лично Малинову и его компаниям руководителями иностранных организаций, отметил Цацаров. Одним из них был Малофеев, известный тем, что финансово поддерживал сепаратистов на востоке Украины и причастен к аннексии Крыма. "Православный олигарх" Малофеев, председатель совета директоров группы компаний "Царьград", находится под санкциями ЕС и США.

"Достаточно вспомнить лишь один документ, который был найден и опубликован - отчет Малинова о том, как Болгария требует изменений в геополитической ориентации страны", - добавил Цацаров.

Генеральный прокурор заявил, что расследование против Малинова не является "преследованием идей".

Это не атака на движение "Русофилы", заявил генпрокурор, подчеркнув: "Движение использовалось для достижения определенных целей через отмытые деньги".

Расследование против Малинова началось как расследование отмывания денег, позже были выдвинуты подозрения в шпионаже.

Во время обысков также нашли документы, которые предусматривали передачу акций крупнейшей телекоммуникационной компании в Болгарии Vivacom, упоминался российский банк ВТБ. Документы также показали, что россияне пытались реализовывать в Болгарии проекты, связанные с военно-промышленным комплексом страны.