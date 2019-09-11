Дело MH17: Нидерланды признали Цемаха подозреваемым

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее был ключевым свидетелем по делу об уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом, в подозреваемого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири в интервью DW.

По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором сказано о том, что согласно информации, которая появилась летом, теперь Цемаха рассматривают как одного из подозреваемых.

По мнению Пири, требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе "Боинга" рейса MH17.

Пири была одним из авторов письма 40 евродепутатов к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Цемаха. Украина не сдержала обещания, выдав Цемаха России, считает она.

Напомним, 4 июля украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха в оккупированной части Донецкой области и вывезли на подконтрольную территорию.

5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний".

7 сентября Цемах улетел в РФ в рамках обмена пленными с Украиной в формате 35 на 35.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме к парламенту заявил, что Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России. Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха.

Читайте также: "Триумф Зеленского или победа Путина: что увидели западные СМИ в обмене пленными".