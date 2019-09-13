Юнкер: британці завжди були "європейцями на пів ставки"

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що британці - це "європейці на пів ставки", які ніколи не хотіли повністю розділяти політику всього Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Британці з самого початку були європейцями на пів ставки. Нам потрібні європейці на повну ставку", - сказав Юнкер.

Читайте також Уряд Британії опублікував документи щодо негативних наслідків Brexit без угоди

"Британцям понад 40 років говорили, що вони знаходяться всередині, але вони не хотіли повністю погоджуватися з усією європейською політикою", - додав він.

Юнкер сказав, Brexit буде програшною ситуацією як для Британії, так і для ЄС, і заявив, що було "помилкою" виносити це питання на референдум.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня роботу британського парламенту було офіційно призупинено. Депутати відновлять роботу 14 жовтня, тобто за два тижні до Brexit.

4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати двічі відхилили цю ініціативу.

Читайте також: "Тактична перемога чи стратегічна поразка: що вирішив британський парламент щодо Brexit"