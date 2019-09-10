Парламент Британії вдруге відхилив пропозицію Джонсона про вибори

Парламент Британії знову відхилив пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення позачергових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Всього за пропозицію прем'єр-міністра про проведення дострокових виборів проголосували 293 депутати, що значно менше необхідного числа.

Раніше опозиційні депутати підтвердили, що вони не підтримають вибори, наполягаючи на тому, що закон, блокуючий Brexit без угоди, повинен бути реалізований в першу чергу.

Також у ніч на вівторок, близько 2.00, роботу британського парламенту було офіційно призупинено. Парламент відновить роботу 14 жовтня.

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Призупинення роботи парламенту означає, що вибори будуть неможливі раніше кінця листопада.

Раніше до цього спікер Палати громад британського парламенту Джон Берков попередив, що піде у відставку до 31 жовтня - дати Brexit - якщо до цього часу не будуть оголошені загальні вибори.

У понеділок також набув чинності схвалений минулого тижня закон, який завадить Джонсону вивести країну з Євросоюзу без угоди 31 жовтня.

Новий закон передбачає, що прем'єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.