Юнкер: британцы всегда были "европейцами на полставки"

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что британцы - это "европейцы на полставки", которые никогда не хотели полностью разделять политику всего Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Британцы изначально были европейцами на полставки. Нам нужны европейцы на полную ставку", - сказал Юнкер.

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"Британцам более 40 лет говорили, что они находятся внутри, но они не хотели полностью соглашаться со всей европейской политики", - добавил он.

Юнкер сказал, Brexit будет проигрышной ситуацией как для Британии, так и для ЕС, и заявил, что было "ошибкой" выносить этот вопрос на референдум.

Напомним, в ночь на 10 сентября работа британского парламента была официально приостановлена. Депутаты возобновят работу 14 октября, то есть за две недели до Brexit.

4 сентября парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты дважды отклонили эту инициативу.

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