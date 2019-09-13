Джонсон вперше проведе переговори з Юнкером про Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здійснить поїздку до Люксембурга і вперше проведе переговори віч-на-віч щодо Brexit із президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Джонсон відправиться до Люксембурга в понеділок, і це буде перша його зустріч з Юнкером з моменту, коли він вступив на посаду британського прем'єра в липні.

Пізніше того ж дня Джонсон зустрінеться прем’єром Люксембургу Ксав'є Беттелем.

Джонсон раніше заявляв, що вважає можливим досягти угоди з ЄС про Brexit до 19 жовтня, як того хоче парламент. В той же час він наполягає, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня незалежно від результатів переговорів.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня роботу британського парламенту було офіційно призупинено. Депутати відновлять роботу 14 жовтня, тобто за два тижні до Brexit.

4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати двічі відхилили цю ініціативу.

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