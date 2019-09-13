Джонсон впервые проведет переговоры с Юнкером по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершит поездку в Люксембург и впервые проведет переговоры с глазу на глаз по Brexit с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Джонсон отправится в Люксембург в понедельник, и это будет первая его встреча с Юнкером с момента, когда он вступил в должность британского премьера в июле.

В тот же день Джонсон встретится премьером Люксембурга Ксавье Беттелем.

Джонсон ранее заявлял, что считает возможным достичь соглашения с ЕС о Brexit до 19 октября, как того хочет парламент. В то же время он настаивает, что Британия выйдет из ЕС 31 октября независимо от результатов переговоров.

Напомним, в ночь на 10 сентября работа британского парламента была официально приостановлена. Депутаты возобновят работу 14 октября, то есть за две недели до Brexit.

4 сентября парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты дважды отклонили эту инициативу.

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