Трамп заперечив, що призначить Помпео радником з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп заперечив, що планує призначити держсекретаря Майка Помпео ще й на посаду свого радника з нацбезпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у коментарі журналістам, покидаючи Білий дім.

За словами Трампа, він розмовляв з Помпео про його можливе призначення радником з нацбезпеки та "йому подобається ідея мати когось поруч з собою".

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Трамп сказав, що, ймовірно, ухвалить остаточне рішення наступного тижня, і що у нього зараз є 15 кандидатів на посаду.

"Багато людей хочуть цю роботу, це чудова робота. Багато людей хочуть працювати з Дональдом Трампом", - сказав американський президент.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає кандидатуру держсекретаря Майка Помпео як основного претендента на посаду радника з нацбезпеки після звільнення Джона Болтона.

В історії США вже був такий прецедент: у 1970 роках за часів президента Ніксона, коли Генрі Кіссінджер протягом двох років був і держсекретарем і радником з нацбезпеки.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

Відставка сталася на тлі повідомлень про розбіжності у поглядах чиновників кабінету Трампа щодо скасованого мирного плану із запрошення талібів до США.

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