Трамп отрицает, что назначит Помпео советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп опроверг, что планирует назначить госсекретаря Майка Помпео еще и на должность своего советника по нацбезопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в комментарии журналистам, покидая Белый дом.

По словам Трампа, он разговаривал с Помпео о его возможном назначении советником по нацбезопасности и "ему нравится идея иметь кого-то рядом с собой".

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Трамп сказал, что, вероятно, примет окончательное решение на следующей неделе и что у него сейчас есть 15 кандидатов на должность.

"Многие люди хотят эту работу, это замечательная работа. Многие люди хотят работать с Дональдом Трампом", - сказал американский президент.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кандидатуру госсекретаря Майка Помпео как основного претендента на должность советника по нацбезопасности после увольнения Джона Болтона.

В истории США уже был такой прецедент: в 1970 годах во времена президента Никсона, когда Генри Киссинджер в течение двух лет был и госсекретарем и советником по нацбезопасности.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Отставка произошла на фоне сообщений о разногласиях во взглядах чиновников кабинета Трампа по поводу отмененного мирного плана по приглашению талибов в США.

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