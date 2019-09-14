Україні не можна ставити знак рівності між жителями ОРДЛО та лідерами сепаратистів – Волкер

Одним з ключових завдань для України є повернення довіри своїх громадян, що наразі мешкають на непідконтрольній території Донбасу.

Про це спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Якщо ми говоримо про низку гуманітарних питань, це і виплата пенсій, і доступ до медичних доступ (для мешканців ОРДЛО) , то ці зобов’язання України вкрай важливі для мирного процесу. Адже ці кроки сприятимуть поверненню довіри цих людей до української влади",- зазначає він.

Волкер переконаний, що Україні у жодному разі "не можна проводити знак рівності між простими жителями цього регіону та лідерами так званих "Донецької та Луганської республік".

Як повідомлялося, спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер та голова у ОБСЄ Мірослав Лайчак наполягають, що перегляд Мінських угод не має бути варіантом, який розглядається.